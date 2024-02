La 24ª giornata. L’Ancona sprofonda nel faccia a faccia con la Juve Next Gen

Nella giornata in cui il Rimini ferma il Perugia al ’Curi’, la Juventus Next Gen riesce a prendersi tutto in casa contro l’Ancona. Salendo a quota 30 in classifica al termine di una partita che si era messa bene per i marchigiani che, poi invece, sono riusciti a sprofondare.

Serie C. Girone B (24ª giornata). Vis Pesaro-Gubbio 1-3, Juventus Next Gen-Ancona 3-2, Perugia-Rimini 0-0, Cesena-Fermana e Pescara-Pineto ieri sera. Oggi: Torres-Sestri Levante (ore 14), Carrarese-Olbia (ore 16.15), Recanatese-Pomntedera, Arezzo-Virtus Entella, Lucchese-Spal (ore 18.30).

Classifica: Cesena 56; Torres 50; Perugia 43; Gubbio 40; Carrarese 39; Pescara 38; Pontedera 35; Virtus Entella, Juventus Next Gen 30; Pineto, Arezzo, Rimini 29; Lucchese 27; Vis Pesaro, Ancona 25; Recanatese 24; Sestri Levante 22; Spal 21; Olbia 20; Fermana 17.