La 25ª giornata. Spareggio salvezza:. Recanatese a casa Spal. E il Pescara va a Gubbio

Cinque gare in programma questa sera, quattro domani e una domenica con il match tra Ancona e Olbia a chiudere la 25esima giornata. Occhi puntati questa sera, oltre che sul derby del ’Romeo Neri’, anche sulla gara tra Spal e Recanatese, dirette concorrenti dei biancorossi in chiave playoff, ma anche in chiave salvezza.

Serie C. Girone B (25ª giornata). Oggi ore 20.45: Pontedera-Arezzo, Rimini-Cesena, Sestri Levante-Perugia, Spal-Recanatese, Gubbio-Pescara, Domani: Pineto-Lucchese e Torres-Juventus Next Gen (ore 16.15), Virtus Entella-Carrarese e Fermana-Vis Pesaro (ore 20.45). Domenica: Ancona-Olbia (ore 14).

Classifica: Cesena 59; Torres 50; Perugia 43; Carrarese 42; Pescara 41; Gubbio 40; Pontedera 38; Virtus Entella 31; Juventus Next Gen, Arezzo, Lucchese 30; Pineto, Rimini 29; Ancona, Vis Pesaro, Sestri Levante 25; Recanatese 24; Spal 21; Olbia 20; Fermana 17.