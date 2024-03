La 32ª giornata. Stasera battaglia per i tre punti anche a Chiavari

Da stasera a domenica sera. Così è spalmata la 32esima giornata. Oggi, insieme al match del ’Neri’ tra Rimini e Pescara, sono in programma anche i novanta minuti di Chiavari nei quali si batteranno per mettere in tasca tutto l’ Entella e la Lucchese.

Serie C. Girone B (32ª giornata). Oggi: ore 20.45 Rimini-Pescara, Virtus Entella-Lucchese. Domani: ore 18.30 Carrarese-Juventus Next Gen e Pontedera-Spal. Domenica: ore 14 Recanatese-Olbia, Ancona-Torres e Pineto-Arezzo. Ore 16.15: Gubbio-Perugia. Ore 18.30 Fermana-Sestri Levante. Ore 20.45 Vis Pesaro-Cesena. Classifica: Cesena 77; Torres 68; Carrarese 57; Perugia 55; Gubbio 51; Pescara 45; Pontedera 44; Juventus Next Gen 42; Arezzo 41; Pineto, Lucchese 39; Rimini 38; Virtus Entella 37; Spal 35; Sestri Levante 34; Vis Pesaro, Ancona 33; Recanatese 30; Olbia 22; Fermana 21.