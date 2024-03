La 34ª giornata. Sprintano Entella,. Juve e Sestri Levante

Nel giorno in cui il Cesena, con quattro giornate d’anticipo conquista la serie B, non sbagliano, pensando ai playoff Juventus Next Gen e Virtus Entella. Ma anche il Sestri Levante che si rimette in piena corsa per gli spareggi promozione. Non si fanno male, ma non fanno nemmeno passi avanti da gigante in classifica Ancona e Spal.

Serie C. Girone B (34ª giornata). Carrarese-Perugia 1-0, Fermana-Rimini, Vis Pesaro-Lucchese 1-3, Gubbio-Torres 1-0, Arezzo-Juventus Next Gen 0-1, Olbia-Sestri Levante 1-2. Ancona-Spal 0-0, Cesena-Pescara 1-0, Virtus Entella-Pontedera 3-1, Pineto-Recanatese (giocata ieri sera).

Classifica: Cesena 86; Torres 72; Carrarese 64; Perugia 59; Gubbio 54; Pescara 48; Arezzo, Pontedera 47; Juventus Next Gen 45; Lucchese 43; Virtus Entella, Rimini, Sestri Levante 41; Pineto 40; Spal 37; Ancona 35; Vis Pesaro, Recanatese 33; Olbia, Fermana 25.