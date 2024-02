La 74ª Coppa Carnevale: domani i quarti con 4 nigeriane. Fiorentina eliminata. Passano Toro e Serie D

Solo due italiane (il Torino e la Rappresentativa di Serie D) sono rimaste in corsa per questa Coppa Carnevale che si conferma davvero “stregata“ per la Fiorentina (che non la vince dal lontano 1992) e che ha perso per strada già agli ottavi pure il Sassuolo campione in carica.

I quarti di finale domani alle 15 saranno Torino-Beyond Limits a Capezzano, Honvéd Budapest-Ojodu City a Ricortola, Rappresentativa Serie D-Centre National Brazzaville a Santa Croce sull’Arno e Alex Transfiguration-Mavlon a Lerici. Insomma il Torneo di Viareggio “parla“ africano, con le quattro squadre nigeriane presenti alla 74ª edizione della Viareggio Cup (Beyond Limits, Ojodu City, Alex Transfiguration e Mavlon) che dopo aver tutte quante superato la fase eliminatoria a gironi (cosa già questa che non era mai accaduta prima nella storia della rassegna) sono riuscite anche a superare gli ottavi a dimostrazione della grande crescita del movimento... ricordando che la Nazionale maggiore della Nigeria (che ha nell’attaccante del Napoli Osimhen il suo elemento più rappresentativo) è fresca di secondo posto in Coppa d’Africa.

Questi i risultati degli ottavi di finale giocati ieri pomeriggio:

Fiorentina-Mavlon 2-3

Reti: 40’ pt. Agada (M); 20’ st. Agada (M), 28’ Maiorana (F), 45’ Deli (F), 47’ Agada (M).

Rappr. Serie D-Ibrachina 1-0

Rete: 4’ st. Castilho aut. (R).

Beyond Limits-Avellino 3-1

Reti: 18’ pt. Lanzone aut. (B); 9’ st. Isaac (B), 15’ Palamara (A), 48’ Ayodele (B).

Honvéd Budapest-Imolese 2-1

Reti: 35’ pt. Simon (H); 44’ st. Hancz (H), 52’ Manes (I).

Sassuolo-C.N. Brazzaville 1-2

Reti: 4’ pt. Cardascio (S); 18’ st. Moussavou (C), 24’ Moussavou (C).

Ojodu City-Westchester 5-0

Reti: 7’ pt. Ibrahim rig. (O), 40’ Subair (O); 26’ st. Ibrahim (O), 40’ Nlend (O), 45’ Ibrahim (O).

Torino-Lucchese 3-0

Reti: 27’ pt. Dipaolo Vlad (T), 42’ Finizio (T); 7’ st. Kadi (T).

Rukh-Alex Transfiguration 0-2

Reti: 40’ pt. Adzuu (A); 3’ st. Madubuko (A).