La beffa arriva nel finale. Rimini ko con la Triestina

La beffa arriva nel finale. Così, davanti al pubblico del ’Romeo Neri’, la Primavera 3 del Rimini è stata costretta a lasciare tutto alla Triestina. Il gol che ha messo tre punti nelle tasche della squadra ospite lo ha realizzato Akpa Akpro nel quinto dei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gare. Un’altra battuta d’arresto per la formazione di mister Brocchini che resta, così, inchiodata a quota dieci in classifica, e ora raggiunta da Arzignano Valchiampo e Fiorenzuola. Nel girone A continua a comandare il Modena, ma con un solo punto di vantaggio sull’inseguitrice Triestina. Rimini: Jashari, Brisku, Tamburini, Nastase, Cherubini, Volonghi, Diotallevi, Dipollina (41’ st Fontanelli), Giometti (43’ st Innocenti), Satalino, Ciavatta. A disp.: Cerretani, Sammarini, Zighetti, Belletti, Imola, Urciuoli, Madonna, Rubino, Sposato, Capicchioni, Adragna, Badiali, Paganini. All. Brocchini.

Primavera 3. Girone A (10ª giornata): Rimini-Triestina 0-1, Lucchese-Modena 0-4, Olbia-Carrarese 1-0, Pro Patria-Fiorenzuola 0-2, Pro Vercelli-Lecco 0-1, Arzignano Valchiampo-Pro Sesto 3-1. A riposo la Pergolettese.

Classifica: Modena 22; Triestina 21; Pergolettese 17; Pro Sesto 16; Olbia 15; Pro Vercelli 14; Pro Patria 11; Rimini, Arzignano Valchiampo, Fiorenzuola 10; Lucchese 8; Carrarese 7; Lecco 6.