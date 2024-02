La capolista. Alfonsi: "Civitanovese, c’è da tornare a vincere»

"La sconfitta con la Maceratese ci ha fatto male, oggi è importante soltanto tornare alla vittoria". Lo afferma Sante Alfonsi, allenatore della Civitanovese, in vista del match odierno tra i rossoblù e i piceni dell’Atletico Azzurri Colli, in programma alle 15 al Polisportivo. "Più che la prestazione – spiega –, ai ragazzi chiedo la vittoria, anche giocando male". La volontà è quella di riscattare il tonfo patito domenica scorsa nel derby contro la Rata (0-1, ndr), dove allo stadio erano presenti oltre quattromila persone. "Questa non è stata proprio la miglior settimana per noi – confessa il tecnico ex Samb – , perché quel risultato si porta dietro dei segnali. Contro i biancorossi non abbiamo accontentato tutto quel pubblico venuto a sostenerci, perciò oggi mi aspetto una reazione". La capolista, a quota 33 punti, riceve l’ultima della graduatoria, che ha realizzato soltanto 8 punti ed ha un passivo di 26 reti. Tuttavia la formazione di Alessio Morelli può ancora lottare per la salvezza. "Ci crederanno fino alla fine – ricorda Alfonsi -, li conosco bene: sono un’ottima società, con un’ottima rosa e un bravo allenatore. È impensabile che siano dove sono, per loro si è trattato di una stagione sfortunata, ma sono certo che verranno qui per fare bella figura". Tra i rivieraschi out il trequartista Andrea Bagnolo e il centrale difensivo Marco Passalacqua, squalificato, oltre all’attaccante Michele Paolucci e il mediano Ivan Visciano. Tornano a disposizione, invece, il centrocampista Jacopo Domizi e il difensore Andrea De Vito, anche se difficilmente quest’ultimo potrà partire titolare. "Perché tanti infortuni durante la stagione? Gli ultimi sono dovuti al fatto che abbiamo disputato tre partite nella stessa settimana (contro Osimana, Urbino e Chiesanuova, ndr). In generale, può capitare, ci alleniamo su un sintetico che non è proprio il massimo". In questi giorni, la società ha voluto coinvolgere il pubblico fissando a 5 euro il prezzo del biglietto, se acquistato in prevendita.