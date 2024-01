La capolista. Cicchi: "Civitanovese attiva sul mercato»

Un nuovo giocatore potrebbe arrivare in casa Civitanovese. Anche se "non a tutti i costi". A chiarirlo è il direttore generale Claudio Cicchi che al Carlino spiega: "al momento non si tratta di un’operazione semplice, perché le società non hanno intenzione di cedere i propri calciatori. Abbiamo una rosa lunga e non vogliamo ingaggiare un nuovo giocatore tanto per farlo. Con la chiusura del mercato invernale, vedremo se si presenterà qualche occasione con gli svincolati".

Domenica i rossoblù saranno impegnati a Urbino, la gara avrà inizio alle 14.30, contro l’undici di Antonio Ceccarini, che all’andata espugnò il Polisportivo segnando l’esordio amaro in campionato per i rossoblù del neo tecnico Sante Alfonsi (1-3, ndr). Ieri la squadra si è allenata sul sintetico dell’antistadio Ciccarelli e tutti i componenti della rosa sono apparsi in forma, compreso il trequartista Pablo Becker, che oltretutto è andato a segno su rigore nell’amichevole contro il Potenza Picena tenutasi lo scorso 29 dicembre (gara terminata 0-2 con reti di Spagna e Becker, ndr). In ottime condizioni è apparso anche il collega di reparto Alex Strupsceki, che dopo un’assenza di varie settimane potrebbe tornare a dire la sua in quella zona del campo.

Brutte notizie, invece, per quanto riguarda il difensore Andrea De Vito: dopo aver recuperato da un infortunio, ieri ha lasciato il campo d’allenamento zoppicando. Oggi o nei prossimi giorni si capirà l’entità del nuovo guaio fisico. A Urbino non ci saranno gli squalificati Testa, Spagna e Buonavoglia, e l’infortunato Gonzalo Palpacelli. Inoltre, la scorsa settimana ha lasciato il club l’esterno d’attacco Giorgio Valentini, che era stato ingaggiato appena due settimane prima. È per questi motivi che la dirigenza sta sondando un nuovo profilo.

Francesco Rossetti