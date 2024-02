La capolista. Cicchi: la Civitanovese mi fa stare sereno

"La squadra ha cercato la vittoria per 90 minuti, il Montegranaro ha una difesa di ferro. La classifica? Non sono preoccupato". Claudio Cicchi, direttore generale della Civitanovese, parla a margine del pareggio interno contro il Montegranaro (0-0, ndr). "I ragazzi vanno elogiati – dice Cicchi – per la prestazione offerta. Abbiamo creato poche occasioni, ma in alcune siamo stati sfortunati, come il palo colpito da Spagna, quando la palla è finita sui piedi del portiere: solitamente, in quei casi, la sfera termina in rete". Secondo l’esperto direttore, a fare la differenza è stata "la difesa del Montegranaro, che è molto forte, in particolare con Zaffagnini, un giocatore di grande esperienza. D’altronde – aggiunge –, ad inizio campionato loro sono partiti con obiettivi più alti rispetto a noi che siamo semplicemente una neopromossa. Tuttavia, sono contento per quanto hanno fatto vedere i ragazzi, in particolare Ercoli, Domizi e Spagna. In difesa abbiamo rischiato poco o nulla e per tutta la partita siamo stati alla ricerca della via del gol. Sono d’accordo con quanto dichiarato dall’allenatore: quando non si vince, non si deve perdere". Il team del patron Mauro Profili resta primo nella graduatoria a quota 40 punti, a farsi sotto è il Montefano che con il successo di Jesi si trova a sole due lunghezze dalla capolista, mentre avanzano Chiesanuova e Urbino, rispettivamente a -4 e -5 dagli adriatici. "Sono tranquillo per quanto riguarda la classifica – rassicura –, l’importante è mantenere il vantaggio. Ci sono tante squadre che occupano le zone alte della graduatoria, il Montefano è una bella formazione, ma ricordo che noi l’abbiamo battuta e anche in modo netto". Occhi puntati sulla prossima sfida, con la Civitanovese impegnata a Montegiorgio. "Affronteremo un avversario di tutto rispetto – conclude Cicchi -, che non merita l’attuale posizione ed è allenato da un grande tecnico come Vagnoni. Dovremo raccogliere il massimo. Becker e Bagnolo potrebbero rientrare? È probabile, forse anche Visciano".

Francesco Rossetti