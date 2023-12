La capolista Civitanovese. Alfonsi: "La Jesina sa farsi valere in casa»

"Vogliamo chiudere l’anno facendo un bel regalo ai tifosi". Così Sante Alfonsi, allenatore della Civitanovese, alla vigilia del derby contro la Jesina, (match in programma 14.30 allo stadio Carotti), trasferta ostica per i rossoblù considerando che la formazione leoncella ha ottenuto ben quattro vittorie tra le mura amiche. "Il titolo di campioni d’inverno? Sarebbe un traguardo bello e inaspettato – ammette il tecnico –, per raggiungerlo, però, dovremo impegnarci al massimo perché di fronte avremo una squadra tosta e rognosa, che in casa ha fatto molti punti". I rivieraschi sono reduci dal deludente 0-0 casalingo contro il Monturano. "In settimana – spiega – abbiamo ragionato molto sul brutto approccio di domenica scorsa. Per questo, dovremo dare tutto ed essere bravi a trovare quel gol che ci è mancato". Nel team del patron Profili torna a disposizione il centrale di difesa Marco Passalacqua, che ha scontato un turno di squalifica, mentre restano indisponibili il collega di reparto Andrea De Vito e il trequartista Pablo Becker. In forma, invece, è Alex Strupsceki e in quella zona del campo il tecnico ex Sambendettese ha in mano diverse soluzioni, con Andrea Bagnolo, Kevin Buonavoglia, Giorgio Valentini e Matteo Ercoli tutti a disposizione.

Un po’ di numeri: sei lunghezze separano le due compagini in classifica, Civitanovese prima a quota 26, Jesina nona con 20 punti. La capolista vanta anche la miglior difesa del campionato, con soli otto gol subiti, mentre sono 14 le reti realizzate. I biancorossi, invece, ne hanno incassati 12 e messi a segno 11, hanno vinto in cinque occasioni, pareggiato in altrettante e perso quattro volte. Paolucci e compagni, di contro, hanno centrato sette trionfi, incassato due sconfitte e ottenuto il pari in cinque partite.

Francesco Rossetti