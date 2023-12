La capolista Civitanovese: "Valentini ha rescisso"

"Giorgio Valentini? Ha rescisso il contratto, è stata una sua decisione". A comunicarlo è Mauro Profili (foto), patron della Civitanovese, nel corso di un colloquio telefonico con il Carlino. La notizia dell’addio dell’esterno d’attacco ex Manfredonia ha del clamoroso, considerando che era stato ingaggiato lo scorso 6 dicembre e che, stando alle intenzioni, avrebbe rivestito un ruolo importante nell’undici di Sante Alfonsi. Il presidente ha poi espresso soddisfazione per l’anno appena trascorso, a margine degli importanti successi conseguiti, "dal salto di categoria", all’ottimo "avvio nel campionato di Eccellenza", dove il team rivierasco condivide il primato di classifica insieme con il Chiesanuova. Il 2023 si è tuttavia concluso con la sconfitta al Carotti di Jesi, in una gara in cui l’arbitraggio è stato molto contestato dalla dirigenza rossoblù, con lo stesso Profili che è stato squalificato per due giornate a causa delle proteste.

Presidente, ha smaltito la rabbia per come è andata a Jesi?

"Ci abbiamo messo una pietra sopra, ma speriamo non succeda più. È Natale e quindi perdoniamo tutti, anzi colgo l’occasione per ringraziare e augurare buone feste a tutti i nostri tesserati e alla tifoseria, che ci è sempre stata vicina".

Come giudica il 2023?

"Direi che più positivo di così non poteva essere. Dall’inizio dell’anno fino ad oggi, in due differenti tornei, siamo stati quasi sempre primi, e di mezzo ci sono state le vittoria del campionato di Promozione e il successo nel derby con la Maceratese, un risultato che non può essere dimenticato".

Qual è stato il momento più bello?

"Il trionfo contro la Rata, quando nessuno ci credeva. È stato davvero bello, perché l’esito (1-3, ndr) è stato ampiamente meritato, frutto di un gran gioco. Tutto merito dei ragazzi e dell’allenatore".

E invece quello più difficile?

"Nelle ultime partite non siamo riusciti a far gol e anche qualcuno ci ha messo del suo, purtroppo non abbiamo raggiunto i risultati che volevamo".

Al rientro, vi attende una sfida delicata, a Urbino, dove dovrete fare a meno di tre titolari (Spagna, Buonavoglia e il portiere Testa, ndr). Insomma, non proprio una passeggiata…

"È vero, ma abbiamo una rosa profonda: è ora che chi non ha trovato molto spazio finora dimostri di poter stare in questa piazza".

A proposito, verrà rimpiazzato Valentini?

"Abbiamo 26 giocatori, sono già troppi, non sappiamo come impiegarli tutti".

Nei giorni scorsi si era parlato di un eventuale partenza di Ramiro Brunet.

"No, ci sono molte squadre interessate ai nostri giocatori, ma al momento non abbiamo intenzione di dar via nessuno".

Intanto, ieri sui canali social della Civitanovese è stato pubblicato un video di auguri ai tifosi (in cui era assente lo stesso Valentini), da parte di tutti i componenti dalla rosa e dello staff: "siamo abbastanza contenti – le parole del capitano Michele Paoluccci – per quello che stiamo facendo e non avremmo mai potuto farlo senza di voi".

Francesco Rossetti