La capolista in festa. Matelica non fa sconti. Cinque gol al Monticelli

MONTICELLI

: Ginestra (2’ st Petrelli), Zappasodi (1’ st Gobbi), Merli, Sileoni (11’ st Aquila), Lapi, Ferretti, Jachetta (11’ st Catalani), Scotini, Iori, D’Errico, Paradisi (33’ st Anastasi). All. Passarini.

MONTICELLI: Melillo, Natalini S. (11’ st Calvaresi), Vallorani, Santoni, Fattori, Natalini A., Marini, Vespa (11’ st Angelini), Troka (36’ st D’Angelo), Raffaello (18’ st Giacoboni), Pietrucci (22’ st Rinaldi). All. Settembri.

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Reti: 5’ Jachetta, 37’ Merli, 1’ st Iori, 31’ st D’Errico, 38’ st Rinaldi, 45’ st Aquila.

Quale modo migliore di festeggiare il salto di categoria se non con un roboante successo di fronte al proprio pubblico. Apre le danze Jachetta dopo 5 minuti e poi raddoppia Merli (37’) con un bel sinistro. Nella ripresa al Matelica bastano 16 secondi per firmare il tris con bomber Iori. Quindi alla mezz’ora ecco il poker di D’Errico. Gli ospiti accorciano al 38’ st grazie alla punizione di Rinaldi all’incrocio dei pali. Allo scadere Aquila batte Melillo per il 5-1 definitivo.

m. g.