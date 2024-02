La capolista. La Civitanovese torna ad allenarsi. Assente il giovane Mangiacapre

Cesario Mangiacapre non era presente all’allenamento di ieri pomeriggio, che si è svolto all’antistadio Ciccarelli. L’assenza dell’attaccante esterno in forza alla Civitanovese segue la mancata convocazione al match di domenica scorsa vinto dai rossoblù di Alfonsi ai danni dell’Urbania (1-4, ndr) e alla cui base ci sarebbero motivi legati a differenze di vedute con la società. Tuttavia non è escluso che la situazione possa rientrare con il classe 2006, che sabato scorso ha preso parte ad una gara della Juniores.

Leggermente affaticato, in seguito alla trasferta di Urbania, è anche il centrocampista Alex Strupsceki, tuttavia sono esclusi problemi in vista dei prossimi impegni. In ripresa, invece, il vicecapitano Ivan Visciano: il mediano sta superando lo stiramento muscolare rimediato nel derby e ieri ha svolto il primo allenamento differenziato, ma l’intenzione è di non forzare i tempi di recupero e lo stesso atleta potrebbe rientrare non prima di marzo. Restano out, il trequartista Andrea Bagnolo e il centravanti Michele Paolucci. Intanto, la formazione di Alfonsi, capolista a quota 39 punti, si prepara ad ospitare il Montegranaro, in occasione della partita che si giocherà alle 15 di domenica, al Polisportivo. "Attendiamo il grande pubblico, questa squadra sta onorando al meglio i nostri colori e merita la partecipazione dei suoi tifosi. Vamos!" si legge sui canali social del club.

fra. ros.