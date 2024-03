La capolista. Profili: "Civitanovese, devi essere più cinica»

"Rammaricati per le occasioni sciupate, ma soddisfatti per la prestazione. La classifica? Nessun problema, è la stessa situazione di una settimana fa". Mauro Profili (foto), patron della Civitanovese, è sereno a margine del pareggio dei rossoblù, domenica scorsa, contro il K Sport Montecchio Gallo Colbordolo (0-0, ndr). Nonostante il risultato dello stadio Spadoni abbia accorciato di due punti il distacco del team rivierasco, capolista con 47 punti, sulle dirette inseguitrici - il Montefano, secondo a sole due lunghezze, il Chiesanuova, terzo con 42 punti, e l’Urbino, quarto a 41 - il presidente guarda il bicchiere mezzo pieno: "È stata una bella partita – analizza –, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Noi l’abbiamo condotta per il 75% del tempo e loro per il 25%. Quanto alla classifica, ricordo che eravamo a +4 perché il Montefano, in settimana, ha pareggiato con l’Osimana. Eravamo consapevoli di tale rischio, dovendo affrontare la compagine di Lilli senza cinque titolari". Peccato, però, "per le occasioni sciupate – ammette –: il palo di Ercoli a inizio gara e il rigore sbagliato, anche se può capitare. Ribadisco che dobbiamo essere più cinici". Effettivamente, la Civitanovese ha realizzato 26 gol: numeri non certamente da capogiro se paragonati a quelli del Chiesanuova, l’attacco più forte del torneo con 38 centri, ma anche a realtà come Urbania e Tolentino, che malgrado si trovino rispettivamente a 13 e 15 lunghezze dalla formazione di Sante Alfonsi, ne ha messi a segno 30 e 29.

Domenica gli adriatici ospiteranno il Castelfidardo, ma non avranno a disposizione lo squalificato Spagna, che ha rimediato la quinta ammonizione: "all’andata – ricorda Profili – il team di Giuliodori ci ha messo in difficoltà, ma stavolta, giocando in casa, credo che l’apporto dei tifosi possa costituire un grosso aiuto per noi".

Francesco Rossetti