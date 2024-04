La capolista San Quirico pareggia con la Fonte. Badesse batte Pianella, Amiata ai playoff

Badesse

1

Pianella

0

BADESSE – Partita bella ed avvincente. Primo tempo con rare occasioni da rete: la più pericolosa al 21’, quando Voltolini, su azione d’angolo, tenta la conclusione ravvicinata ma Mandorlini non si fa sorprendere e respinge. Nella ripresa il Lornano Badesse è più convinto e nei primi minuti è pericoloso con Bucciarelli dal limite e con Vidal. Al 62’ Pianella in dieci per un "rosso" ma poi Neri per gli ospiti colpisce il montante alla sinistra di Mandorlini. Poi si sveglia Fallaci, pericoloso al 73’ e risolutore del match al 76’ con una rete in mischia. Il Badesse potrebbe raddoppiare con Pecchi. Nel recupero un’occasione per parte.