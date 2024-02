La capolista. Successo del Matelica. Potenza Picena ko

1

POTENZA PICENA

0

: Ginestra, Gobbi (36’ st Zappasodi), Merli, Aquila, Lapi, Ferretti, Jachetta, Scotini, Iori, D’Errico (41’ st Doko), Sileoni (26’ st Stroppa). All. Passarini.

POTENZA PICENA: Giachetta, Whali, Rossini (25’ st Pietrani), Micheli, David Nasif, Cerquozzi, Vecchione (25’ st Perrella), Perfetti (41’ st Morbidelli), Ruggeri, Giaccaglia (25’ st Baccarini), Nardacchione. All. Giacometti.

Arbitro: Persichini di Macerata.

Rete: 14’ st Ferretti.

Note: ammoniti Ferretti, Cerquozzi, Wahi, Iori, Micheli, Perrella, Scotini, Merli. Espulso al 40’ st Lapi.

Primo tempo un po’ noioso, secondo tempo un po’ troppo nervoso. Può essere riassunto così il match fra la capolista e il Potenza Picena, tiratissimo fino all’ultimo. Sul taccuino del direttore di gara finiscono in 8 per il cartellino giallo e nell’acceso finale è espulso Lapi. "Abbiamo vinto una gara difficilissima – dice mister Paolo Passarini – e i ragazzi sono stati bravi a crederci fino all’ultimo. In casa bisogna aver pazienza, perché gli avversari si chiudono e non è facile trovare il varco giusto". A sbloccare il risultato è Ferretti dopo un quarto d’ora della ripresa: punizione di D’Errico per la testa del centravanti che, anticipando tutti sul primo palo, spedisce la palla all’incrocio. Nel recupero si registra anche una punizione di Gobbi con la palla che colpisce la parte alta della traversa e termina sul fondo.

m. g.