La carica di Sfasciabasti. "Sangiustese, adesso serve tanto coraggio»

"Nonostante la situazione di classifica dovremmo impegnarci a fare una prova di grande coraggio e personalità". È quanto dice Nicolas Sfasciabasti, centrocasmpista della Sangiustese nato nel 2005, in vista della gara di domenica contro l’Urbania. "Ci attende – aggiunge Tommaso Gaspari, difensore rossoblù del 2005 – un avversario reduce da tre risultati utili di fila, dovremo dare il meglio di noi". In fondo la Sangiustese non può permettersi passi falsi nel finale di stagione. "Dobbiamo guadagnare più punti possibile – dice Sfasciabasti - perché sappiamo che nessuno ci regalerà niente. Sono fiducioso, penso che ci meritiamo di raggiungere il nostro obiettivo dopo tutto il lavoro svolto". L’andamento della Sangiustese è stato deludente. "Non ha rispecchiato le aspettative iniziali e adesso – sottolinea Sfasciabasti - sta a noi uscire da questa situazione tutti insieme, lottando su ogni pallone. A livello personale, purtroppo non stando tanto bene fisicamente, ci sono stati alti e bassi, ora l’unica cosa fare è dare tutto fino alla fine per poter concludere nel migliore dei modi". Ecco come Gaspari vede il cammino dei rossoblù. "La nostra posizione in classifica – dice – non rispecchia le abilità e potenzialità tecniche della squadra, adesso sta a noi venirne fuori giocando l’uno per l’altro. I rossoblù sono reduci dalla vittoria importantissima in casa del fanalino Azzurra Colli. "Quella gara – conclude Sfasciabasti – ci ha dato un segnale forte venendo dalla terribile sconfitta contro la Maceratese, contro l’Azzurra abbiamo ottenuto un gran risultato in un campo difficile che ci ha dato morale. Dopo questa grande prestazione l’allenatore Giandomenico ha insistito di non abbassare la guardia e rimanere concentrati fino all’ultima partita".