"La Carrarese affronta il Pineto: divieto di alcolici al Marmi"

Giovedì è di nuovo campionato. La Carrarese sarà ancora allo stadio dei Marmi per affrontare gli abruzzesi del Pineto. Si giocherà alle 18.30. E’ stato disposto per le attività circostanti di sospendere la vendita e la somministrazione di bevande contenenti alcool, superiore al 5%, dalle ore 16.30 alle 21.30, e di servire agli avventori le bevande, sia per il consumo all’interno degli esercizi che per l’asporto, in bicchieri o contenitori di plastica, con conseguente divieto assoluto di servirle in contenitori di vetro, in lattine e in bottiglie di plastica.