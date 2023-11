La Carrarese fa sognare. Zuelli: "Siamo al terzo posto ma non so dove arriveremo. Puntiamo a vincerle tutte»

Emanuele Zuelli davanti alla difesa, nel ruolo di ’vice’ Schiavi, è l’ultima scommessa vinta di Alessandro Dal Canto. Il centrocampista meranese, classe 2001, in prestito dal Pisa, nelle ultime due gare non ha fatto rimpiangere l’assenza dell’argentino che domenica era in panchina ma solo pro-forma. In settimana si sottoporrà a un controllo per capire se il piccolo problema muscolare è superato. "Mi trovo bene a fare il mediano – ha chiarito a fine gara Zuelli –. Per me non è una novità, l’ho già fatto in altre squadre. E’ un ruolo che mi permette di stare più in mezzo al gioco e di toccare più palloni. Da mezzala riesci ad inserirti più spesso e ad essere più propositivo ma quello del mediano è un ruolo importante perché devi dare equilibrio. Sono contento della prestazione e della squadra. Abbiamo ottenuto un’altra vitoria meritata. Il fatto di segnare anche nel recupero, come era accaduto a me contro l’Ancona, fa capire che questo gruppo non molla mai, ci crede sempre e punta alla vittoria e a fare gol sino all’ultimo minuto disponibile. Adesso in classifica siamo risaliti al terzo posto ma non so dove possiamo arrivare. Penso solo partita per partita. Puntiamo a vincerle tutte e poi a fine campionato vedremo dove saremo arrivati. L’inserimento in questo gruppo è totale. Sono tutti bravi ragazzi e bravi calciatori. Insieme ci stiamo divertendo".

Per Zuelli nel post gara è arrivato anche l’imprimatur del tecnico. "E’ abituato a fare la mezzala – ha spiegato Dal Canto – ma sta avendo un ottimo rendimento anche al centro. Con la Spal la gara è stata più semplice perché i ragazzi l’hanno resa tale. Abbiamo giocato quasi esclusivamente nella metà campo avversaria. Il pallone lo abbiamo recuperato velocemente senza tante corse a vuoto come ci era capitato col Pescara. Zuelli deve trovare un po’ di dimestichezza in quello che chiediamo. Nessuno gli chiede la luna o il doppio carpiato all’indietro. Ogni allenatore vede le cose a modo suo e a me piace che il giocatore davanti alla difesa sia il primo a dare l’input di aggressione centrale".

Nell’undici anti Spal è stato riproposto anche Belloni. "Cicconi si è allenato a pieno regime solo da metà settimana e Niccolò mi garantisce sempre la prestazione. E’ uno che anche quando sbaglia merita 6 solo per la mole di corsa che ha. Ha caratteristiche diverse da Cicconi ma nasce offensivo ed ha spunto per andare al cross. Quando fa il quinto è meglio lo faccia in binario perché gli consente di mettere il pallone. Con la Spal ne ha messi troppo morbidi e quindi leggibili invece di frustarne qualcuno. Qui si può migliorare".

Gianluca Bondielli