La Carrarese si conferma. Calabro: "Altra bella prova. E Finotto è sorprendente». Ospiti ’speciali’ allo stadio

Nella serata che con 2.174 spettatori ha segnato la maggior affluenza stagionale allo stadio dei Marmi, la Carrarese ha risposto alla grande sul campo ottenendo una bella vittoria. L’amministratore delegato Iacopo Pasciuti ha voluto sottolineare la presenza di oltre un migliaio di ospiti ’speciali’. "Voglio personalmente ringraziare le società sportive del territorio che hanno aderito con entusiasmo al nostro invito – ha spiegato Pasciuti –. Erano oltre 300 i piccoli atleti presenti sugli spalti insieme ai rispettivi allenatori. Un altro ringraziamento va agli oltre 600 bambini e bambine delle scuole primarie della città che, coi loro genitori, hanno partecipato alla festa in gradinata. Per la Carrarese tutto ciò è motivo di orgoglio e di grande gioia perché significa che siamo sulla strada giusta e che ci stiamo comportando egregiamente anche fuori dal campo".

Sul campo a tenere sul pezzo i suoi ragazzi ci ha pensato, invece, un ’famelico’ Antonio Calabro al suo 11° risultato utile. "Sono contento perché abbiamo fatto una grande prestazione – ha commentato il tecnico pugliese –. Dopo un paio di minuti potevamo già aver segnato quattro volte e non so cosa si possa voler di più quando si approccia una gara in questo modo. Il predominio è durato tutto il primo tempo. Il rammarico è che la gara non si sia chiusa con più gol di scarto. Nella ripresa loro si sono chiusi e ripartivano con giocatori di gamba facendo il gioco a loro più congeniale. Noi abbiamo avuto pazienza anche se a volte potevamo muovere un po’ più velocemente palla da una parte all’altra del campo per trovare gli spazi. Ci siamo un po’ innervositi e preoccupati che il risultato non potessimo sbloccarlo. Una volta trovato il gol abbiamo avuto i nostri soliti 5 minuti in cui ci siamo leggermente abbassati. Quello è l’unico difetto. Li abbiamo un po’ aiutati dalla panchina rimettendoci 3-5-2 con due attaccanti di gamba e non rischiando più nulla. Alla fine alla Juventus abbiamo concesso veramente poco, e soprattutto in parità numerica". La scelta del vice Cicconi alla fine è ricaduta su Belloni. "Ha fatto una grande gara. Non mi aspettavo neppure che durasse così tanto perché era molto che era fermo. Gli ho chiesto di rimanere in campo sino all’ultima goccia di energia".

A deciderla è stato il bomber che non ti aspetti, Mattia Finotto, già arrivato al quinto gol stagionale. "E’ una piacevole sorpresa. Lo avevamo preso per le sue caratteristiche non perché fosse un bomber famoso. Questo è merito suo che anche quando entra in corsa sfruttando il fatto che le squadre si allungano riesce a trovare gli spazi per colpire".

Gianluca Bondielli