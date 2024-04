La Carrarese si riscatta e riparte di slancio. Tris al Rimini con una ripresa arrembante

CARRARESE

3

RIMINI

0

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Grassini (dal 46’ Zanon), Capezzi, Zuelli, Cicconi (85’ Giannetti); Palmieri (56’ Finotto), Panico (85’ Belloni); Capello (85’ Morosini). A disp. Tampucci, Mazzini, Di Matteo, Sansaro, Boli. All. Calabro.

RIMINI (4-3-3): Colombi; Lepri (55’ Sala), Pietrangeli, Gigli, Semeraro (85’ Marchesi); Tofanari (85’ Satalino), Megalaitis, Garetto (55’ Delcarro); Lamesta, Capanni (69’ Ubaldi), Morra. A disp: Colombo, De Lucci, Quacquarelli, Marchesi, Gorelli, Oddi, Satalino. All. Troise.

Arbitro: Vogliacco di Bari; assistenti Santarossa di Pordenone e Brunetti di Milano; quarto ufficiale Rossini di Torino.

Marcatori: 12’ Zuelli (C), 80’ Capello (C), 83’ aut. Semeraro (C).

Note: spettatori 2219 per un incasso di 6664 euro; angoli 5-4; ammoniti Di Gennaro, Pietrangeli.

CARRARA – Finisce in tripudio per la Carrarese una gara iniziata con qualche difficoltà ma dominata nella ripresa. Al 2’ Lamesta scappa via a destra, si accentra e con un tiro a giro sul secondo palo manca di poco il bersaglio. Gli apuani, invece, fanno centro alla prima occasione. Al 12’ Panico scarica per Zuelli che dal limite lascia partire un bel diagonale che si insacca sul palo più lontano. Sono due lampi in un primo tempo grigio e bloccato con le due squadre che finiscono per annullarsi. La Carrarese torna a farsi viva al 38’ con passaggio filtrante di Palmieri per Panico il cui rasoterra sibila vicino al palo. Nel finale anche il Rimini da segnali di risveglio: su punizione di Lamesta è provvidenziale la respinta di testa di Illanes quasi sulla linea di porta.

La ripresa inizia con più Carrarese che Rimini. Al 57’ Capezzi centra dal fondo e Di Gennaro stacca senza inquadrare la porta. Al 60’ un buon cambio campo di capello favorisce il cross di Zanon per l’accorrente Finotto il cui piatto al volo fa solo gridare al gol. Al 64’ Zuelli si coordina stupendamente dai 25 metri ma Colombi si supera volando sotto l’incrocio. Il forcing azzurro assume i connotati dell’assedio e al 65’, su perfetto cross di Cicconi, di petto interviene Capello ma Colombi smanaccia fuori. Al 69’ prima Finotto e poi Panico non riescono a segnare nell’area piccola. Scampati tanti pericoli, il Rimini sfiora il pari al 71’ con Ubaldi che devia sotto misura un pallone sventato da Bleve con un riflesso straordinario. La Carrarese fallisce ancora il colpo del ko con Capello servito da Finotto e stoppato ancora da una gran parata di Colombi. Il portiere ospite è in serata di vena e si oppone al 75’ anche a Finotto. Ma al 79’ Zuelli mette davanti al portiere Finotto che lo salta e ne viene atterrato. E’ rigore netto che Capello realizza con freddezza. All’83’,a gara finita, arriva anche il 3-0 su cross di Cicconi che Semeraro devia nella propria porta per anticipare Capello.

Gianluca Bondielli