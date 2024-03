La Casalgrandese festeggia la promozione

Con tre turni d’anticipo, la Casalgrandese vince il campionato di Terza categoria. Il team di Villalunga ha regolato all’inglese sul proprio sintetico lo Sporting Tre Croci grazie alle reti di Coppola e al penalty di Giberti coronando una stagione da dominatore assoluto (17 hurrà, 1 pari e solo 1 ko) e riconquistando la categoria superiore dopo quattro anni dalla rifondazione. Continua la lotta per l’argento fra le appaiate Vetto e Puianello: i gialloverdi superano in casa (3-0) l’Invicta Gavasseto steso dal tocco in mischia di Favali, dallo shoot angolato di Briselli che poi firma la sua doppietta con una perfetta incornata su traversone di Favali. Un’euro-gol in girata al sette dal limite di Kokolari sigla il blitz del Puianello sul rimaneggiato Biasola che vendica così il ko dell’andato. Giusto pari a reti bianche nel derby appenninico fra Amici di Davide e Collagna.

Nell’altro girone, meta a un passo anche per il Sant’Ilario che supera in rimonta (3-1) La Plaza Montecchio con reti di Del Monte, Fall e Bertani. Gli ospiti avevano aperto con Lusetti.

Vince la paura nel big-match di Ciano fra Barcaccia e Atletico Bibbiano Canossa, regine nel girone D di Seconda categoria: ospiti pericolosi con Lumetti, mentre a 8’ dal gong viene annullato un gol al locale Greco per off-side sugli sviluppi di una punizione. Sale a -2 lo United Albinea che regola in rimonta (3-1) il Montecavolo avanti con lo scatto nel primo tempo di Pagliani. Ad inizio ripresa perfetto inserimento di Daviddi con sinistro vincente, shoot dal limite del raffinato Franceschetti e inzuccata da corner di Manzini. Prezioso blitz del Santos 1948 sulla Virtus Bagnolo punturata dal tocco in mischia di Cecchinelli, puntuale su una punizione non trattenuta dello specialista Bonacini. Non sa più vincere la Saxum United, a digiuno ormai da 11 turni, costretta al pari interno dal San Faustino trascinato dalla doppietta del bomber Lettieri (punizione a giro e penalty di cucchiaio); per i cittadini ribattuta del player-manager Faccia e conclusione di Prati su cross del convincente Zaccarelli. Resta in orbita la Campeginese (girone B) che regola la Viarolese affondata al 33’ dall’anticipo in area piccola di Baldini su traversone di Iotti. Gara pazza con giallo per il Gattatico che dilapida un doppio vantaggio contro il Mezzani e alla fine deve accontentasi del 3-3: sul parziale di 2-0, l’arbitro non convalida il possibile tris reggiano con conclusione di Vasapollo entrata centralmente, ma la sfera esce dalla porta a causa di un buco nella rete. Giordani apre le marcature su tap-in e poi double dello stesso Vasapollo a cavallo dei due tempi. Pari interno anche per la Virtus Mandrio rimontata dalla Cabassi, nonostante il diagonale di Lugli su assist di Melis.

In Prima categoria una zampata del puntero Remigini salva al ’97 la Virtus Libertas nella trasferta contro un Reggiolo che aveva sprintato sul 3-2 grazie a Signoriello. Allungo forse decisivo della capolista Ganaceto che cala alla distanza un poker (0-4) a Rio Saliceto sull’inguaiato San Prospero Correggio in gara solo fino al riposo. Nell’ultimo quarto d’ora il Masone si aggiudica lo scontro diretto con vista play-off contro il Guastalla grazie alla rete a porta vuota di Sakho e allo scaltro Corradini che s’inserisce su retropassaggio corto e uccella Martignoni in lob. Tre punti d’oro per la Rubierese che batte di misura il Viadana: il mediano Sinagra pressa il portiere avversario il cui rinvio gli carambola sul corpo ed entra lemme lemme per il gol-vittoria. Nel finale i biancorossi stringono i denti per il rosso al subentrato Bertocchi. Una sventola alla mezz’ora da fuori del centrocampista Panaro, dopo uno scambio con Hoxhaj, regala al Quattro Castella il sentito derby degli ex (a partire dal tandem dei tecnici locali Viani-Baroni) col Celtic Cavriago; decisivo al 15’ il guardiano locale Catellani che neutralizza un penalty al centrocampista Tavaglione. Impresa del Boca Barco che banchetta sul sintetico della Langhiranese sorpresa dal penalty di Perla e dal double di Verduri.