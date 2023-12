La cena biancorossa. Riparte la Maceratese

C’è un girone di andata da chiudere bene e una finale di Coppa Italia da vincere: è un mese ricco di appuntamenti importanti per la Maceratese che non può permettersi passi falsi ricordando che la squadra ha 17 punti e sopra ci sono altre nove formazioni. La cena dell’altroieri tra squadra, staff tecnico e societario deve essere letta come l’occasione per voltare pagina dopo un inizio di settimana travagliato in cui sembrava che Pagliari potesse andarsene. Il tecnico è al suo posto e sta preparando la gara di domenica quando all’Helvia Recina sarà di scena un’Osimana data in ripresa, mentre i biancorossi dovranno riscattare il passo falso con la Jesina. Le società si stanno rinforzando, non solo quelle che stanno accusando ritardi in classifica, e la Maceratese dovrà fare qualcosa, ed è quello che chiede Pagliari, perché la rosa ha perso due elementi (Napolano e Moschetta) e perché il valore dell’organico è fotografato dalla classifica e dalle prestazioni in cui si sono corsi troppi rischi. Ma adesso in cima ai pensieri c’è l’Osimana, alla partita difficilmente prenderà parte l’attaccante Perri sebbene il giocatore sia migliorato, ma non si vogliono correre rischi considerando anche la finale di Coppa Italia. Il giovane Ruani è pronto e può essere impiegato, dovrà giocare con un tutore ma non ci sono problema in tal senso.