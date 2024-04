La Centese fermata dal Molinella. X Martiri non sbaglia e batte il Gallo

La Centese non riesce ad allungare la favolosa striscia positiva che l’ha portata a vincere il campionato con largo anticipo, facendosi fermare a domicilio dal Molinella per 2-2. E dire che la partita si era messa sui binari giusti: all’intervallo i biancocelesti erano in vantaggio per due reti a zero, con i gol messi a segno da Bonacorsi e Pirreca. Nel secondo tempo il Molinella accorcia le distanze su calcio di rigore con Maione e poi trova il pareggio l’ex Bologna Riccardo Pasi, senza dubbio il migliore in campo. "E’ un peccato – commenta il direttore sportivo della Centese, Lorenzo Malaguti – i ragazzi ci tenevano a regalare un’altra soddisfazione ai tifosi, ma la vittoria più grande la Centese l’ha ottenuta nella domenica precedente.

Un successo che si aggiunge a quello della Juniores regionale, che ha vinto il proprio campionato; dal prossimo anno sarà nel campionato regionale élite. Per quanto riguarda la lotta per i play off, non stecca la X Martiri, che è andata a prendersi i tre punti a Gallo, imponendosi per 2-1. Tre punti che consentono ai biancazzurri di Bolognesi di tenere saldamente il secondo posto a 57 punti, 6 di vantaggio sul Ravarino, che ha espugnato Santa Maria Codifiume e 9 sul Fly Sant’Antonio, che calato il tris al Copparo. Da notare che il pareggio interno dell’Argentana nel derby con il Pontelagoscuro le consente di uscire dalla zona play out.

Dove invece restano impelagate, oltre al Copparo, il Santa Maria Codifiume e il Bondeno, sconfitto con il più classico dei risultati a San Giovanni in Persiceto. Chiudiamo con la Poggese, travolta a domicilio dal Galeazza, che ha calato il poker. I biancorossi sempre più soli in fondo alla classifica con 17 punti, a -8 dal Bondeno penultimo.