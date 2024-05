La cerimonia. Fedelissimo d’oro a Galligani, premio anche ad Hagbe

Sarà consegnato questa sera, a Elia Galligani, il 45° Fedelissimo d’Oro. L’attaccante bianconero riceverà il prezioso riconoscimento nella sede del Club, in viale Europa, nel corso di una serata a lui dedicata. Anche Alfred Hagbe sarà omaggiato dai Fedelissimi per la splendida stagione disputata: al giovane centrocampista una targa come miglior under. La classifica del Fedelissimo d’Oro scaturisce dalla media dei voti di tutte le giornate dell’ultimo campionato espressi dagli organi di informazione e dalle preferenze dei tifosi attraverso il sondaggio settimanale del Fol. Galligani si è aggiudicato il premio con una delle medie più alte degli ultimi anni, al secondo posto si sono piazzati a pari merito il capitano Tommaso Bianchi e Roberto Candido. Il record di vittorie del Fedelissimo d’Oro lo detiene Simone Vergassola, con quattro primi posti consecutivi dal 2005 al 2009. Seguono con due vittorie a testa Corrado Ravazzolo, Stefano Argilli, Enrico Chiesa, Stefano Guberti e Francesco Disanto, vincitore delle ultime due edizioni. Hagbe è risultato la miglior quota dietro a un altro giovane cresciuto tantissimo nell’arco del campionato, Andrea Morosi.