La Civitanovese a Urbania: "Sfida di grande spessore"

"Vincendo oggi daremmo un segnale forte al campionato". Lorenzo Pasqualini, difensore della Civitanovese classe 1989, pensa alla sfida odierna, con i rossoblù di Sante Alfonsi ospiti alle 15 dell’Urbania. Per la gara non è stato convocato, per un affaticamento muscolare, il 2006 Cesario Mangiacapre, mentre non potranno parteciparvi lo squalificato Pablo Becker, gli infortunati Andrea Bagnolo, Michele Paolucci e Ivan Visciano. "Sarà – avverte Pasqualini – una gara complicata, loro sono un’ottima squadra e vengono da un buon momento: l’importante è come approcciamo, poi ce la giocheremo". Nel turno precedente, la formazione di Mirco Omiccioli ha subito la rimonta del Chiesanuova (2-2, ndr), ha 29 punti in graduatoria e, con 24 gol realizzati, vanta il terzo miglior attacco del torneo. "Davanti – ricorda – hanno un mix di giocatori di qualità e forza fisica, noi però abbiamo una buona difesa". La retroguardia rossoblù registra il ritorno del centrale Passalacqua: "con Marco (Passalacqua, ndr) – ricorda Pasqualini – giochiamo insieme da quattro anni, è un lusso averlo in questa categoria". Gli adriatici, in testa con 36 punti, ereditano il successo casalingo ai danni dell’Atletico Azzurra Colli (2-0, ndr): "siamo in ripresa dopo la sconfitta del derby – spiega –, che per noi ha segnato una settimana un po’ complessa. Quella di domenica scorsa era una partita difficile e il Colli lo ha dimostrato". Mancano dieci giornate al termine del campionato. "La classifica è molta corta – conclude Pasqualini – e c’è grande equilibrio. Ora spuntarla in un confronto al vertice ti permette di staccare sulle inseguitrici. Adesso i match hanno un peso maggiore e iniziano a delinearsi gli obiettivi delle squadre. Noi, però, abbiamo dimostrato di giocarcela: alla fine, tireremo le somme".