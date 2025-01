La Civitanovese ottimista sul futuro: "Ecco i risultati che ci mancavano"

Proprio contro l’Avezzano, che domenica sarà ospite al Polisportivo, la Civitanovese riuscì ad ottenere la prima vittoria nel girone d’andata. Era il 6 ottobre, i rivieraschi allora allenati da Sante Alfonsi si imposero al De Marsi 1-3. A chiudere i conti fu una rete di Brunet. Domenica scorsa, invece, è giunto il primo successo dei rossoblù, dell’attuale tecnico Senigagliesi, nel girone di ritorno. Tre punti sul campo del Notaresco che portano la firma dello stesso Brunet. L’argentino è l’autore del primo dei due gol ospiti. "L’azione – spiega l’attaccante – è nata da un fallo laterale, ho ricevuto la palla e poi l’ho scaricata. Così, ho corso per tagliare il campo e Franco mi ha lanciato in profondità, poi ho calciato". Sono solo due le reti di Brunet nel torneo, ma entrambe hanno permesso di ottenere l’intera posta in palio. Il sudamericano, alla seconda stagione con la Civitanovese, a Notaresco è stato il migliore in campo. Si trattava della seconda partita giocata da esterno, un esperimento ben riuscito. "Se il mister me lo chiede – rivela – non ci sono problemi, posso tranquillamente giocare in quella posizione. Da lì, poi, mi piace accentrarmi. Se la vittoria ha portato un po’ di fiducia? La fiducia c’è sempre stata tra noi, oltre che la compattezza. Stiamo soltanto trovando i risultati che ci mancavano". Però una rondine non fa primavera, perciò un unico successo non basta per scalare la classifica. Gli adriatici hanno 20 punti e condividono il penultimo posto con l’Isernia. Attualmente la griglia posiziona i molisani al di sotto della Civitanovese per via della differenza reti, tuttavia in caso di parità di punti tra le squadre in penultima posizione il regolamento stabilisce che si deve disputare una gara di spareggio per definire chi delle due accederà ai playout e chi invece retrocederà. Ma non è il tempo di fare calcoli, adesso c’è da pensare soltanto all’Avezzano: "siamo consapevoli – afferma Brunet in riferimento alla sfida – che loro giocano bene e che rispetto all’andata è tutto cambiato, anche se quella volta non è stato per niente facile avere la meglio. Il nostro campo ultimamente non si è presentato in buone condizioni, ma noi dovremo metterci tanta grinta e cattiveria, ripartendo dalla prova di domenica scorsa".

La gara avrà inizio alle 14.30. Non è prevista prevendita, i tagliandi saranno acquistabili al botteghino. Sul fronte infermeria, ancora out Foglia e Buonavoglia. Padovani ha dovuto fare i conti con l’influenza, ma ieri è tornato in gruppo.

Francesco Rossetti