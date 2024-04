La Civitanovese pronta al salto: "In D con l’aiuto del pubblico"

"Aiutata dal suo meraviglioso pubblico, penso che la Civitanovese riuscirà a raggiungere l’obiettivo finale". Claudio Cicchi, dg rossoblù, scalda l’ambiente in vista della gara di domenica, quando l’undici di Sante Alfonsi riceverà la Jesina e avrà la possibilità di staccare il passare per la serie D. Stavolta, il tecnico potrebbe avere tutti gli effettivi a disposizione: ieri, anche l’attaccante Michele Paolucci, out dal 14 gennaio, si è allenato con i compagni, dopo alcuni giorni in cui stava svolgendo sedute differenziate. "Paolucci – spiega il dg Cicchi – ha avuto l’ok dei medici per tornare a disposizione. Sono convinto che verrà in panchina per sostenere i compagni: per noi, è una figura importantissima". Nemmeno uno squalificato tra le fila rivierasche. "Penso – aggiunge Cicchi – che il tecnico avrà l’imbarazzo della scelta. Giusto così, d’altronde, dopo tante partite in cui abbiamo giocato sempre con qualche elemento in meno, ora, nella più importante, eccoci al completo". E già, la più importante. Vincendo la gara, la Civitanovese sarà in D, in caso di pareggio o di sconfitta dovrà sperare in un passo falso della seconda Montefano (ospite dell’Urbania), distanziata di due lunghezze in graduatoria. Se le due formazioni dovessero arrivare a pari punti, sarà necessario un successivo spareggio.

È iniziata la prevendita per i locali e già diversi sportivi sono corsi nei punti messi a disposizione dal club per acquistare i tagliandi. La previsione è di uno stadio gremito, circa 4.000 presenti, e c’è da metterci in preventivo che la Jesina sarà accompagnata dai suoi tifosi ai quali è stata concessa la possibilità di seguire la squadra in trasferta dopo che c’era stata la possibilità che venisse negata come richiesto nel tavolo tecnico convocato in Questura. "Sappiamo – analizza il dirigente – le difficoltà di questo incontro, ma veniamo da alcune prestazioni eccezionali. Non vogliamo farci sfuggire l’obiettivo: ci vorrà la miglior Civitanovese dell’anno. Sono convinto che i leoncelli verranno a fare la partita". Visciano e compagni dovranno tenere a bada l’attaccante Kevin Trudo, appena rientrato da un infortunio. "Conosco bene Trudo – conclude –, è un ottimo giocatore, ma dobbiamo temere solo noi stessi. La Jesina vale più della classifica che occupa. Per noi, però, è la partita della vita. Vogliamo scrivere una pagina importante della storia rossoblù".

Francesco Rossetti