La classifica. Il capocannoniere è Galligani con 7 reti

Con le reti firmate dal capitano Tommaso Bianchi e da Daniele Cavallari domenica a Rufina, il numero di marcatori della Robur è salito a 10; i gol bianconeri sono arrivati da tutti i reparti: a mettere il timbro, infatti, gli attaccanti Ricciardo, Galligani, Boccardi e Granado, i centrocampisti Masini, Candido e Bianchi e i difensori Biancon, Pagani e Cavallari. Sono 26 i gol realizzati in totale in 12 giornate (c’è anche l’autogol del lastrigiano Chiavacci), che valgono il titolo di miglior attacco del raggruppamento B. Quella bianconera è anche la miglior difesa: con due sole reti incassate in sette giornate, 8 le volte che la porta difesa da Giusti è stata perforata da inizio stagione. Primato condiviso soltanto con il Terranuova Traiana. Il capocannoniere della Robur è Elia Galligani che ha raggiunto quota 7.