La classifica. Terranuova Traiana termina la stagione al secondo posto

L’ultima giornata di campionato, ieri, ha stabilito la griglia play off e play out. Partendo dalla parte bassa della graduatoria l’Asta Taverne si giocherà la salvezza in Eccellenza domenica al campo di Uopini – fischio di inizio alle 15 – contro il Firenze Ovest. L’altra sfida play out sarà Lastrigiana-Audax Rufina (già retrocesso direttamente in promozione il Pontassieve). Guardando invece alla parte alta, il Terranuova Traiana, ieri pomeriggio, si è aggiudicato lo scontro diretto con il Signa, terminando quindi la stagione regolare al secondo posto e garantendosi l’accesso alla fase successiva dei play off vista la distanza di 18 punti dalla Colligiana, quinta. I biancorossi affronteranno quindi la vincente della sfida che vedrà contrapporsi lo Scandicci e lo stesso Signa, che hanno chiuso rispettivamente in terza e in quarta posizione.