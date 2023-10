La classifica. Tre gol per Masini. Brilla pure Biancon

Con la rete segnata domenica, Bernardo Masini, raggiunta quota 3 si è guadagnato il titolo di miglior marcatore della Robur. Sette invece le reti del capocannoniere del girone B, Bjorn Doka dell’Asta che, a secco contro la Robur, si è fermato a 7 gettoni (1 rigore). Se Granado e Candido hanno firmato il primo gol in maglia bianconera, Biancon ha raddoppiato il bottino: due le reti consecutive messe a segno, le prime nel calcio dei grandi. Non male per un difensore. Il Siena rimane l’unica squadra del raggruppamento a non aver mai perso (4 vittorie e 2 pareggi): 13 le reti realizzate e 6 quelle subite. Il miglior attacco del girone è però quello della Nuova Foiano, con 15 marcature, la miglior difesa quella del Terranuova Traiana, trafitto solo tre volte. Rondinella Marzocco e Firenze Ovest condividono il peggior attacco (3), l’Asta ha la peggior difesa: 21 i gol subiti, di cui 16 nelle ultime tre giornate. Segue a ruota il Pontassieve che ne ha incassati 17, con 6 realizzati. I prossimi avversari della Robur, come il Firenze Ovest non hanno mai vinto.