La Colligiana è in vena di regali e va al tappeto. Il Foiano domina al ‘Manni’ senza mai soffrire

COLLIGIANA: Chiarugi, Chaabti (32’ st Corbinelli), Barontini (28’ st Nastri), Cicali, De Vitis, Manganelli (K), Mussi, Pierucci (15’ st El Jallali), Polo (36’ pt Mugnai, 30’ st Gambassi), Marabese, Calamassi.

Panchina: Petrucci, Annunziata, Morischi. Allenatore Chini.

NUOVA FOIANO: Lombardini, Sottili (28’ st Bux), Tenti (K), Cacioppini, Lombardi, Bennati, Berneschi (44’ st Pacelli), Verdelli, Adami (44’ st Mostacci), Biagi, Nannoni (42’ st Ferretti).

Panchina: Goretti, Manchia, Mazzi, Furlani, Bernardini, Mostacci. Allenatore Zacchei.

Arbitro Danesi (Pistoia).

Reti: 18’ pt Berneschi (F), 23’ pt Nannoni (F), 10’ st Adami (F).

Note – Angoli 4-4; ammoniti Lombardi, Verdelli; recuperi 1’ pt, 1’ st.

COLLE VAL D’ELSA – Una Colligiana in vena di regali natalizi crolla di fronte al Nuova Foiano: nell’ultima partita del 2023 i biancorossi cedono nettamente, collezionando una serie di gravi errori in fase difensiva. Le fasi iniziali della sfida sono equilibrate. Ad aprire le danze è il Foiano, che al 18’ passa in vantaggio grazie ad una incursione di Berneschi, complice anche una dormita della difesa di casa. La Colligiana prova subito a reagire, ma è il Foiano a passare di nuovo al 23’, quando Nannoni è abile ad approfittare di un grossolano errore del portiere Chiarugi, che si fa sfuggire un passaggio all’indietro e gli serve un pallone che chiede solo di essere spinto in rete. Un brutto colpo per i biancorossi, che sembrano subire la maggiore vitalità degli ospiti. E’ il Foiano in realtà a rendersi ancora pericoloso, spingendo in cerca della terza rete, che arriva al 10’ della ripresa, quando Adami buca ancora una volta una tutt’altro che innocente difesa colligiana. Gli ospiti sembrano in controllo totale, e al 18’ vanno addirittura vicini alla quarta rete, mentre la Colligiana sembra incapace di reagire. Anche il tecnico Chini sembra consapevole della mala parata, e nella seconda parte della ripresa manda in campo diversi giovani. Ancora al 43’ il Foiano va vicino al 4-0, con la difesa prima e Chiarugi poi che respingono affannosamente.

Marco Brunelli