La Colligiana in campo per la gloria. Domani al ‘Manni’ c’è la Lastrigiana

Sarò Alessio Fatticcioni, della sezione arbitrale di Carrara, con l’ausilio dei collaboratori Kristian Rama (Livorno) e Stefano Dore (Pisa) a dirigere la partita di domani tra Colligiana e Lastrigiana, in programma al ‘Gino Manni’ di Colle a partire dalle 14,30. Un match che promette scintille, soprattutto per l’importanza capitale che i punti iniziano ad avere per entrambe le formazioni: con solo cinque partite rimaste da giocare nella stagione regolare, infatti, ogni sconfitta può avere un peso specifico enorme. Per la Colligiana la situazione appare relativamente tranquilla: con i play-off sostanzialmente sfumati (manca solo la matematica, ormai, per certificare l’impossibilità, per i biancorossi, di rimontare abbastanza lunghezze per tornare in corsa per gli spareggi) ed i play-out distanti otto punti, in casa Colligiana sembra ormai difficile aspettarsi grandi rivolgimenti nella fase finale del campionato. Questo non autorizza i giocatori allenati da mister Giacomo Chini (nella foto) ad abbassare la guardia: visti i molti passi falsi di quest’anno ed i grossi problemi che i biancorossi continuano a dimostrare in zona gol – la Colligiana ha uno dei peggiori reparti offensivi del girone, con appena 24 gol in 29 partite e appena quattro nelle ultime dieci – basterebbe poco per tornare a trovarsi nei guai. Questo, in particolare, contro squadre come la Lastrigiana, in piena lotta per evitare la retrocessione ed estremamente bisognosa di punti. Alla Colligiana basterebbero, in realtà, un paio di sconfitte per trasformare in una lotteria l’ultima fase di un campionato già di per se ben al di sotto delle aspettative. Sarà indispensabile, quindi, dare il massimo già da domani per mettersi quanto prima al sicuro da qualsiasi sorpresa.

Marco Brunelli