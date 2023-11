La Colligiana prende un buon punto. I locali ci provano ma non sfondano

LASTRIGIANA

0

COLLIGIANA

0

LASTRIGIANA: Marziano, Bardazzi, Nencini, Mazzanti (68’ Caparrini), Chiavacci, Borselli, Becagli (90’ Carfora), Del Colle, Palaj, Morelli, Pierattini. Allenatore Gambadori.

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti, Paparusso, Pierucci, De Vitis, Manganelli, Cianciolo, Cicali, Polo, Donati (84’ Marabese), Mussi (87’ Mugnai). Allenatore Chini.

Arbitro: Marino di Pisa (Ass. Tilli e De Matteis).

LASTRA A SIGNA – Un buon pareggio sul terreno della ‘Guardiana’ per la Colligiana frutto di una gara prudente ed accorta, contro una Lastrigiana vogliosa di tornare a vincere e comunque a smuovere la classifica. I locali hanno sicuramente fatto segnare una discreta supremazia territoriale, ma sono apparsi poco incisivi e reattivi in fase conclusiva, con Palaj piuttosto impreciso, e di vere opportunità per segnare ne hanno avuto solo un paio, così come i senesi di mister Chini. Per i portieri in fondo un pomeriggio del tutto tranquillo senza veri pericoli. Avvio di marca locale e due squadre con difese molto alte e lanci lunghi a scavalcare il centro campo. Al 6’ e 9’ Palaj non sfrutta a dovere sotto rete, mentre la prima opportunità per la Colligiana arriva al 20’ con una conclusione di testa di Polo che finisce a lato. Al 28’ grande occasione per gli ospiti, con un’incursione sulle sinistra di Polo, che rimette al centro, ma il numero sette Cianciolo alza sopra la traversa da pochi metri. Nella ripresa per gli ospiti da registrare due conclusioni del capitano Di Vitis e di Mussi, mentre i locali si sono resi pericolosi con Palaj e Caparrini. Alla fine di una gara corretta, un pareggio giusto, che soddisfa entrambe le squadre.

Antonio Mannori