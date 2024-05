La conferma di Marzetti:: "Grande Atletico Ascoli. Siamo già al lavoro"

Con la finale playoff disputata ieri tra L’Aquila e Sambenedettese si è chiuso il campionato di serie D. Da oggi si inizierà a pianificare la stagione 2024-2025 considerando anche le squadre che hanno vinto il campionato di Eccellenza delle proprie regioni e che andranno a sostituire le retrocesse Matese, Vastogirardi, Alma Juventus Fano e Tivoli che ha perso lo spareggio playout per 3-2 in casa contro lo United Riccione. Per la regione Marche la squadra promossa dall’Eccellenza è la Civitanovese, in Abruzzo ha stravinto il Teramo, per il Molise è tornato in Serie D l’Isernia, per la regione Lazio è stato il Terracina a vincere il campionato di Eccellenza. Dalla serie C è retrocessa la Fermana che prenderà il posto del neopromosso Campobasso. Insomma, il girone F di serie D sarà come sempre il più competitivo e l’Atletico Ascoli dovrà farsi trovare pronto. Da oggi la società del patron Graziano Giordani si metterà al lavoro per discutere con i calciatori della rosa la loro possibile riconferma. Un compito non semplice per il direttore sportivo Mario Marzetti (nella foto) fresco di riconferma così come mister Simone Seccardini, con il prolungamento del contratto per altre tre stagioni, fino al 30 giugno del 2027.

"La mia riconferma è stato un premio che la società mi ha dato, ma non credo per la stagione, probabilmente per il percorso che abbiamo intrapreso già a partire dal 2018. Si tratta per me di una grande soddisfazione, mi genera un sentimento di forte riconoscenza verso la società. Questo Atletico Ascoli per me è la serie A e voglio sfruttare ogni possibilità e migliorare insieme a tutti quelli con cui ho anche sbagliato. Siamo già all’opera tutti i giorni. Procederemo ora con le riconferme, quindi stiamo facendo i primi colloqui e pian piano usciranno anche delle novità", ha commentato Marzetti sul profilo Facebook della società bianconera.

Valerio Rosa