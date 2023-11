La Coppa fa bene ai granata: "Una prestazione positiva"

La Coppa Italia per il momento va nel cassetto. L’ostacolo Novara è stato superato nonostante un po’ di sofferenza nel finale ma il 2-1 per il Pontedera a firma di Fossati e Ignacchiti è meritato e arriva al termine di una prova che l’allenatore Massimiliano Canzi valuta con queste parole: "E’ stata una prestazione positiva. Era una partita difficile, giocata in uno stadio importante contro una squadra che non ha ancora vinto in campionato ma che come nomi è di ottimo livello. Abbiamo giocato con dieci under su undici (l’unico over era Provenzano, per l’occasione capitano, ndr), ha esordito un 2005 (Salvadori, ndr) e questi sono aspetti importanti. Diversi ragazzi hanno avuto la possibilità di mettere minuti nelle gambe e hanno dimostrato di rispondere presente quando chiamati in causa".

Sulla prossima tappa della competizione, che vedrà i granata giocare gli ottavi di finale (28 e 29 novembre) ancora in trasferta, per la sesta volta in sei gare, stavolta sul campo dell’Entella, il tecnico sorride amaro: "Credo che siamo ad un passo dal record del mondo di gare esterne consecutive giocate in una competizione. Tra la stagione in corso e quella passata sono sei partite, tutte in trasferta: c’è qualcosa che non va. Nonostante questo ho sempre detto che non avremmo snobbato la Coppa e sarà sempre così, perché dà grande visibilità ed è un’opportunità importante per far giocare più calciatori". Detto che se il Pontedera riuscirà a battere anche l’Entella poi giocherà finalmente in casa il quarto di finale contro la vincente di Padova-Lumezzane, anche il direttore generale Piero Ducci è intervenuto sull’exploit di Novara: "E’ stata una partita giocata con ottimo piglio, in cui i numerosi giovani scesi in campo non hanno affatto sfigurato. In una squadra come la nostra non esistono seconde linee, e i ragazzi lo hanno dimostrato. Devo fare loro i complimenti per l’impegno profuso e per aver centrato un risultato che premia l’andamento della gara. Alla fine abbiamo sofferto un po’, ma quando una partita è concitata può prendere anche questa piega. Il Pontedera ha un solo obiettivo: affrontare ogni sfida come una finale, senza leggere il nome dell’altra squadra, giocando da Pontedera con la determinazione che ci contraddistingue". Un concetto che andrà messo in atto subito domani nella trasferta di campionato contro la Spal. Stefano Lemmi