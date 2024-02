La cornice di pubblico. In 20mila sugli spalti e ci saranno anche duecento riminesi

Saranno più di 200 i riminesi che questa sera si accomoderanno sugli spalti dello stadio Massimino di Catania. Trasferta complicata quella in Sicilia, ma i tifosi biancorossi ci saranno a far sentire la propria voce nella bolgia dello stadio catanese. Oltre 20.000 i tagliandi andati in fumo già nei giorni scorsi a Catania. Impossibile trovare un biglietto in qualsiasi settore, se non in curva ospiti. I precedenti tra Catania e Rimini in Sicilia sono nel segno della X. Cinque confronti precedenti in Sicilia tra le due squadre sono terminati sempre in pareggio. E questa non è una cattiva statistica per i biancorossi ai quali questa volta un pareggio starebbe più che bene per volare verso la finale. Un’ora e mezza prima di Catania-Rimini, a parecchi chilometri di distanza, esattamente all’Euganeo, andrà in scena l’altra semfinale di Coppa Italia, quella tra Padova e Lucchese. All’andata la spuntarono i toscani (1-0).