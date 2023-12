La Correggese ne prende cinque. Il Rolo cade con la penultima

REAL FORMIGINE

5

CORREGGESE

3

REAL FORMIGINE: Cornia, Vacondio (45’ st Marverti), Ashong, Caselli A. (47’ st Restilli), Pappaianni, Ricaldone, Binino, Caselli M., Habib (43’ st Iattici), Cremaschi (28’ st Zito), Digesu. A disp. Migliori, Deri, Mondini, Zann, Teneggi. All. Sarnelli.

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Ughetti (28’ st Candeloro), Galli (28’ st Vezzani), Bertozzini, Vittorini (11’ st Staiti), Simoncelli, Galletti (11’ st Colombo), Cappelluzzo (1’ st Solinas), Luppi, Leonardi. A disp. Cavazza, Gigli, Marzi, Truzzi. All. Gallicchio.

Arbitro: Arienti di Cesena.

Reti: 8’ Caselli (RF), 11’ Vittorini (C), 39’ rig. Habib (RF); 1’ st Solinas (C), 2’ st Binini (RF), 26’ st e 41’ st Habib (RF), 49’ st Luppi (C).

Note: ammoniti Ashong, Ughetti e Bertozzini.