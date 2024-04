La corsa salvezza. L’Asta Taverne si prepara al rush finale. Battere il fanalino Pontassieve per sperare

L’Asta Taverne scalda il motore: dopo la lunghissima pausa, considerato anche il turno di riposo osservato prima dello stop del campionato, gli arancioblu domenica alle 15 torneranno in campo. E lo faranno a Uopini, contro il fanalino di coda Pontassieve, già retrocesso in Promozione. Una gara da vincere necessariamente per tenere accesa la speranza. Come quella con la Rondinella Marzocco che busserà alla porta dei ragazzi da Bartoli domenica 21 aprile (il 14 in programma la gara Scandicci-Asta, a chiudere la stagione regolare invece Colligiana-Asta). Ora i punti hanno davvero un peso specifico enorme. Per la prossima partita il tecnico arancioblù dovrà rinunciare allo squalificato Di Renzone, espulso durante l’incontro con il Terranuova Traiana, e al lungodegente Gabriele Mazza. Sarà invece a disposizione Bianchi, superato il problema fisico dell’ultimo periodo.