La cura Cristiani fa bene. Camaiore vince in rimonta

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Crecchi, Anzilotti, Zambarda, D’Alessandro, Adami (31’st Belluomini) Da Pozzo, Geraci, Biagini ( 33’stAmico) Kthella (35’stArnaldi). All.: Cristiani.

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Giannini, (22’st Skerma) Facenna, Startari, Cionini, Diagne, Bardini, Carlotti (30’st Modica), Rovini, Pallecchi (35’ El Falahi). All.: Miano.

Arbitro: Leonetti di Firenze.

Reti: 8’pt rig. Rovini, 10’pt Crecchi, 13’pt rig.Geraci.

Note: ammoniti D’Alessandro, Adami, Geraci, Fiorentini, Facenna, Cionini, Rovini, Pallecchi. Espulsi: Cristiani al 20’st, Geraci per doppia ammonizione al 20’st, Diagne al 20’st

CAMAIORE – Continua a dare i suoi frutti la cura Cristiani, con lui al timone dieci punti su dodici nelle quattro partite disputate, terza vittoria per i bluamaranto che piegano al termine di una gara molto combattuta anche lo Sporting Cecina e si portano al sesto posto a ridosso della zona playoff. Il risultato finale si materializza tutto nella prima frazione dove le due squadre partono a un ritmo esagerato. Vantaggio ospite al 8’, su rigore: calcia Rovini, Barsottini respinge ma sulla ribattuta lo stesso numero dieci biancorosso segna. Il vantaggio non demoralizza però i bluamaranto che arrivano subito al pari, sugli sviluppi di un corner con Crecchi (nella foto). Continua a premere il Camaiore sull’out di destra e pochi minuti dopo da una percussione dell’inesauribile Borgia arriva il gol del sorpasso e della vittoria. Altro calcio di rigore ineccepibile che Geraci trasforma con una conclusione di potenza a mezza altezza. nella ripresa cresce l’ agonismo che sfocia in alcuni episodi di nervosismo, ne fanno le spese Geraci e Diagne espulsi al 20’ al termine di un parapiglia per il resto i locali amministrano bene il possesso palla con gli ospiti mai veramente pericolosi dalle parti di Barsottini e nel finale potrebbero trovare il gol della serenità prima con da Pozzo che ci prova da centrocampo e poi l’occasionissima capita al 90’ ad Amico.

Carlo Andrea Brunini