La cura Ridolfi funziona. Prato, 13 punti in sette gare

Una vittoria scacciapensieri. Il successo per 2-0 ottenuto contro il Borgo San Donnino restituisce una bella dose di serenità in più al Prato, che ora raggiunge quota 36 punti in classifica, ma soprattutto guadagna un tesoretto di 4 punti sulla zona play out. Con Ridolfi in panchina i biancazzurri hanno conquistato 13 punti in sette partite, con le tre vittorie consecutive negli scontri diretti con Progresso, Sammaurese e Certaldo, il pareggio con il Mezzolara e ora, appunto, il successo con Borgo San Donnino. Ruolino di marcia quasi perfetto, tolti i ko con Forlì e Aglianese, per raggiungere il primo obiettivo, cioè la permanenza in categoria.

Domenica positiva anche in virtù dei risultati delle dirette contendenti per evitare complicazioni di fine stagione. Il Prato ha infatti scavalcato il San Giuliano City, fermo a 35 punti dopo la sconfitta col Carpi, ma ha guadagnato due punti anche sul Sant’Angelo, che è comunque riuscito a fermare il Forlì sullo 0-0, rimanendo a 33 punti. Queste le due formazioni che seguono i biancazzurri in classifica, ancora fuori dalla zona play out. La Pistoiese con un colpo di reni si è aggiudicata il match contro l’Imolese ed è salita a quota 32 punti, scavalcando la Sammaurese, ferma a quota 31 dopo la sconfitta contro il Corticella e ora di nuovo inguaiata. In zona play out con 25 punti anche il Progresso, battuto di misura dal Lentigione.

Nei prossimi 15 giorni il Prato avrà comunque un calendario molto fitto e sarà importante portare a casa i punti che mancano per la definitiva tranquillità: il primo appuntamento sarà la trasferta sul campo dell’Imolese, anticipata a venerdì prossimo alle 16; domenica 24 marzo c’è in programma il derby con la Pistoiese al "Melani" e giovedì 28 marzo l’anticipo pre-pasquale al Lungobisenzio, alle 14.30 con il San Giuliano City. Vincere il derby con la Pistoiese potrebbe già voler dire un passo e mezzo verso la salvezza, specie se condito da qualche altro punticino nelle altre due sfide in programma. Per il super derby anche Cela, che ha ripreso a correre, potrebbe tornare a disposizione. Sowe riprenderà questa settimana ad allenarsi, mentre pare più difficile rivedere a breve in campo Bonetti.

L. M.