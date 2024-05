La curiosità. Il Victor San Marino di Montanari conquista i playoff

Il Victor San Marino ha conquistato i play off ed Emiliano Montanari, neo presidente del club, sprizza gioia. "Voglio rivolgere un profondo ringraziamento alla squadra – le sue parole –, allo staff e alla dirigenza tutta per il meraviglioso campionato giocato e culminato con il prestigioso accesso ai play off. Come presidente avevo già provato, in altre esperienze, l’emozione e la soddisfazione di centrarli; questa volta, però, avrò anche la soddisfazione di vederli giocare. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare a chi ha reso possibile tutto questo, ovvero ai precedenti azionisti e dirigenti…". Parlando di "altre esperienze" è evidente che l’ingegnere romano si riferisca al Siena calcio: la scorsa stagione se è vero che la Robur ha centrato sul campo i play off, se non li ha potuti disputare è stato per i punti di penalizzazione (6) presi dal Tfn per violazioni gestionali ed economiche della società. Una dimenticanza? "Questo non cancella un campionato ben al di sopra di quelli che erano stati gli obiettivi prefissati e getta una base solida sulla quale è già in lavorazione la nuova stagione sportiva 2023-2024", scrisse allora l’Acr Siena. Come è andata a finire, lo racconta la storia…