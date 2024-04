La curiosità. Sugli spalti anche l’ex Crescenzi. L’affetto dei tifosi

Ad assistere alla partita Siena-Mazzola, domenica pomeriggio, anche l’ex bianconero Luca Crescenzi (foto). Il difensore, oggi al Padova, è rimasto legato alla città e ai colori della Balzana che ha indossato giovanissimo in Serie B in una parentesi del campionato 2013/2014, e dal gennaio 2022 e per tutta la scorsa stagione. Sotto la Torre del Mangia ha quindi vissuto i momenti più bassi della storia del Siena, ma circondato dall’apprezzamento e dalla stima dei tifosi bianconeri. "È stato un onore indossare di nuovo questa maglia. Sembrava un matrimonio destinato a durare ma siamo costretti a dividerci nuovamente. Vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato…", il messaggio di Crescenzi al momento dei saluti, testimonianza di un legame destinato a durare. In campo, in bianconero e con la fascia da capitano, il suo ex compagno Tommaso Bianchi.