La felicità di Ruani. "Fatta una prova da Maceratese»

"È stata fatta una prestazione da Maceratese ed ecco perché sono soddisfatto". Pieralvise Ruani, da metà febbraio allenatore della Maceratese, analizza la vittoria in casa della Sangiustese che ha portato in dote tre preziosi punti. "Sono soddisfatto – spiega il tecnico – perché è stata fornita una grande prova caratterizzata dalla voglia di prendere alti gli avversari, di aggredirli e di tirare in porta". È stata una partita in cui i biancorossi hanno mantenuto inviolata la porta. "È la seconda gara in cui non prendiamo gol e le reti, in quelle due in cui non ci siamo riusciti, sono state episodiche, non proprio pulite dopo che noi abbiamo costruito le premesse per segnare". E adesso i playoff appaiono un traguardo alla portata dei biancorossi. "Ogni partita – avverte Ruani – dovremo affrontarla come se si trattasse di una finale e poi alla fine vedremo dove siamo arrivati, sono rimaste cinque partite e adesso concentriamoci sul match di domenica quando riceveremo un Montefano che sta facendo benissimo".

La partita in casa della Sangiustese ha mostrato una buona prova del difensore Vittorini. "Ha fatto bene, l’ho fatto giocare avendo visto quanto si impegna negli allenamenti dove rimane sempre concentrato". D’Ercole ha segnato una doppietta e questo non può che fare bene in prospettiva. "Ha fatto bene e ha segnato dopo avere sfiorato la marcatura in altre gare". Ma c’è da crescere perché presto arriveranno altri esami. "Serve una maggiore compattezza, di credere nelle azioni che facciamo ed essere più cinici in fase conclusiva perché sono da sfruttare certe occasioni per evitare che un gol degli avversari possa mettere tutto in discussione".