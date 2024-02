La Fermana alle prese con l’infermeria. Malaccari recupera, Spedalieri ancora out

La Fermana prosegue la preparazione in vista della partita contro la Spal. Ferraresi che arriveranno al Recchioni domenica 18 alle ore 14. A piccoli passi, inizia a svuotarsi l’infermeria. Malaccari è tornato a correre e dovrebbe essere a disposizione di mister Stefano Protti per la gara casalinga. L’ex Brindisi si era infortunato dopo appena tre minuti nella partita contro il Cesena. Recupero importante per i gialloblù: il centrocampista/ala nel suo esordio con la maglia della Fermana aveva subito offerto un’ottima prestazione contro la Recanatese. L’infortunio non gli ha permesso di riconfermarsi, ma ora Protti può tornare a contare su di lui. Recuperato a pieno anche Christian Scorza. Ha superato il fastidio al polpaccio che gli aveva fatto saltare il derby contro la Vis Pesaro. Già a Perugia era tornato in campo dal quarto d’ora del secondo tempo dando discrete risposte, ma contro la Spal dovrebbe recuperare la maglia da titolare. Chi invece rimane ai box, oltre a Giandonato, che tornerà a inizio marzo, e Fontana, due mesi di stop, è Jonathan Spedalieri. Il centrale era rimasto fuori dai convocati prima della gara contro la Vis Pesaro e, per la tabella di recupero, sarebbe dovuto tornare contro la Spal, ma ancora non è tornato ad allenarsi. Mister Protti potrebbe dover fare a meno di lui anche contro la squadra di Di Carlo.

Intanto è stato designato il direttore di gara: si tratta di Enrico Gigliotti, arbitro della sezione di Cosenza. Due volte ha arbitrato la Fermana; un pareggio contro la Vis Pesaro e una sconfitta contro la Carrarese nella scorsa stagione. Passando per un attimo ai temi extra campo, la nota positiva di questo febbraio stranamente è arrivata da lì. Positiva non perché dovrebbe essere una cosa straordinaria, anzi, ma visti i precedenti è bene apprezzare le piccole cose. La Fermana è risultata in regola con i pagamenti degli stipendi di novembre e dicembre. La scadenza federale era fissata per ieri e stavolta il club gialloblù ha sistemato tutte le questioni per tempo. È ancora fresco l’affanno che si era creato nella prima metà dello scorso dicembre. Vero che i bonifici sono arrivati anche giorni prima dalla scadenza effettiva, ma l’atmosfera in quei primi giorni di dicembre si era fatta particolarmente pesante e il rischio di non rientrare nei termini era stato parecchio alto. Dagli errori si impara e, almeno per questa stagione, il rischio penalizzazione per mancati pagamenti è stato scongiurato. Infatti la prossima scadenza, che nelle scorse settimane era stata anticipata al 16 marzo, per i pagamenti dei mesi di gennaio e febbraio, se non rispettata non porterà a penalizzazioni in questa stagione, ma nella 2024/2025. Ovviamente chi non le rispetta, dovrà mettersi in regola prima della fase di iscrizione al prossimo campionato. Filippo Rocchi