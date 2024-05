La festa bianconera. Appuntamenti coi tifosi. Domani a Torre del Lago

La festa del Viareggio per l’Eccellenza si snoderà lungo tutta la settimana con appuntamenti da segnare in agenda per i tifosi. Dopo che domenica c’è stata una lunga maratona di delirio bianconero con l’invasione di campo, il tuffo in piscina al Marco Polo SC e poi il carosello in piazza Mazzini dove i giocatori hanno raggiunto i tifosi, ieri sera la squadra al completo è stata ospite del programma social "Palla al centro Versilia Football Planet" (puntata che si rivede giovedì in tv alle 22.30 su Canale 88). Domani invece bell’evento organizzato dall’assessore allo sport Rodolfo Salemi in piazza della Pace a Torre del Lago, dove dalle 18.30 c’è il "Carovana Party" con prima la sfilata delle macchine del Giro d’Italia e poi... sul palco salirà il Viareggio insieme a Torrelaghese e Cgc, con animazione e aperitivo di beneficenza. Giovedì le zebre vanno invece a La Spezia al porto dal presidente Giuliano Tomei. E sabato sera festa in discoteca (ancora da definire).