La festa promozione non si ferma. Carpi, allenamento... alla griglia. Festa a tavola e poi tutti in curva

CARPI

Doveva essere l’allenamento della ripresa, il penultimo di una stagione magica prima del rompete le righe. Ma sul campo verde del ’Cabassi’ i giocatori del Carpi non ci sono mai arrivati… con le scarpette da calcio. I buoni propositi si sono infatti fermati di fronte alla super grigliata organizzata allo stadio per festeggiare il ritorno in Serie C. Un’idea di Davide Arrondini, che ha subito spopolato: così nello spazio sotto i distinti, a pochi passi da dove il patron Claudio Lazzaretti ha seguito quasi tutte le gare casalinghe dei biancorossi, è stata allestita una mega tavolata con giocatori, staff e dirigenti, allietati dalla cucina brasiliana (foto): picanha rigorosamente servita alla spada e annaffiata da litri di birra e capirinha. Il tutto accompagnato da balli, canti e cori che hanno coinvolto un po’ tutti. Poi, con il gas a mille, tutto il gruppo a petto nudo (e qualcuno anche in mutande…) si è trasferito in curva Bertesi-Siligardi, dove il maestro di cerimonia è stato mister Serpini, che ha guidato i cori della curva biancorossa, con scarsi risultati canori da parte dei suoi giocatori ma grande divertimento e un coro speciale rivolto anche allo sfortunatissimo Marco Maini, che nonostante il nuovo grave infortunio non si è voluto perdere la festa coi compagni. Impossibile così poi tornare in campo; ogni intento atletico è stato rinviato a oggi.

Davide Setti