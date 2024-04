La festa/2. Riscatto Valsa un anno dopo. Anche la Mirandolese fa il ’salto’

È durato un solo anno il purgatorio del Valsa Savignano in Seconda. I gialloverdi hanno vinto il girone ’G’ riconquistando subito la Prima categoria persa 12 mesi fa. Nell’ultima giornata i ragazzi di mister Valerio Casarini (che a 3 gare dalla fine aveva sostituito Marco Bernabei, esonerato a sorpresa dopo aver conquistato la vetta) hanno difenso il +2 sul Ponte Ronca e il +3 sul Vado sbancando 3-0 Piumazzo con le reti di Lodesani e la doppietta di Aning, coronando una grande stagione fatta di 54 punti in 26 gare e appena 4 ko. Nel girone ’F’ fa festa anche la Mirandolese, nonostante il 4° posto finale. I gialloblù di Bonissone possono infatti ritenersi ripescati in Prima categoria perché giovedì 25 (a Savignano) giocheranno la finale di Coppa di Seconda con i ducali del Busseto che ieri hanno vinto il girone ’B’ di Seconda festeggiando il salto di categoria. La Mirandolese dunque anche perdendo la finale sarà comunque la prima nella classifica dei ripescaggi, con la certezza al 99,99% di salire e quindi non parteciperà ai playoff del suo girone.