La Fezzanese a San Remo. Il derby è scontro diretto

Secondo scontro diretto salvezza consecutivo per la Fezzanese che oggi pomeriggio alle ore 15 sarà di scena sul campo della Sanremese nella trentaduesima giornata del girone A di serie D. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Dell’Oro di Sondrio con assistenti Prestini di Pavia e Mapelli di Treviglio. La compagine del presidente Arnaldo Stradini attualmente occupa la decima posizione in graduatoria appaiata proprio ai sanremesi con cinque punti di vantaggio dalla zona play-out e vorrà pertanto mantenere tale posizione cercando un risultato positivo. Stessa cosa vorranno fare anche gli avversari odierni in una partita chiave per il futuro di entrambe le compagini che è anche un sentito derby ligure.

A tal proposito mister Cristiano Rolla afferma: "Affrontiamo una squadra molto fisica composta da singoli di grande valore che fa dell’intensità una delle sue armi migliori. Ci vorrà, pertanto, da parte nostra una grande prova soprattutto dal punto di vista caratteriale e della personalità". I fezzanoti arrivano a questa importante sfida decisi e motivati dopo aver vinto domenica scorsa una partita fondamentale imponendosi per 3-1 al ‘Luperi’ di Sarzana con il Chieri in un altro decisivo scontro diretto. Quest’oggi recupereranno un giocatore importantissimo nell’economia del loro gioco come l’ex professionista Mirko Bruccini che rientra dopo aver scontato una giornata di squalifica. Mancheranno, invece, ancora gli infortunati Nicolini, Lunghi, Stradini e Angeletti.

Nella gara d’andata del ‘Luperi’ il match si chiuse sul 2-2 con i verdi che recuperarono due gol di svantaggio. Le altre partite della giornata sono le seguenti: Alba-Ligorna, Gozzano-Vado, Lavagnese-Alcione Milano, Pontdonnaz-Città di Varese, Vogherese-Borgosesia.

Ieri pomeriggio si sono giocate in anticipo Chieri-Bra 1-3, Chisola-Asti 0-0, Derthona-Albenga 2-2, Pinerolo-Ticino 0-1, risultati favorevoli alla fezzanese soprattutto per le sconfitte di Chieri e Pinerolo

Paolo Gaeta