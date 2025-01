La Fezzanese cola a picco: "Troppi errori in difesa"

Tre errori difensivi costano la sconfitta alla Fezzanese che, dopo essete passata in vantaggio, subisce la rimonta del Poggibonsi che vince così 3-1. I verdi restano così all’ultimo posto in classifica e vedono aumentare il divario dalle dirette concorrenti. Non basta pertanto il bel gol iniziale di Mariotti che aveva permesso ai verdi di portarsi in vantaggio. Esordio stagionale in maglia verde per il neoacquisto Nucci e il classe 2006 Martera. Tanta delusione nelle parole di mister Andrea Gatti: "Peccato, perchè avevamo messo la partita come volevamo noi andando in vantaggio. Tre errori individuali purtroppo ci hanno condannato, siamo anche in un momento fragile qualsiasi cosa la paghi e non te lo puoi permettere. Dobbiamo dare sempre di più tutti, siamo condannati a soffrire ma questo è il calcio e non ci si può far nulla. Rispetto alla partita con il Seravezza abbiamo fatto un primo tempo migliore, ci eravamo messi bene così come l’avevamo preparata. Ci stiamo allenando bene, ma siamo in un momento delicatissimo. Comunque non molliamo niente e ripartiamo cercando di fare il meglio. Martera, all’esordio, è un ragazzo che merita e si impegna, che ha meritato di giocare e sul quale si può fare affidamento sicuramente". Domenica la Fezzanese è attesa proibitiva trasferta allo stadio ’Picchi’ di Livorno, contro gli amaranto di casa primi in classifica.

Paolo Gaeta